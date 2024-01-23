Türkiye bu psikopatı konuşuyor: 9 saatte 10 kişiyi bıçakladı
İstanbul Esenyurt'ta 26 yaşındaki A.Ö., sokak sokak gezerek 9 saat içerisinde biri kadın, 10 kişiyi bıçakladı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan saldırganın evlerin camlarına taş fırlattığı da ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki A.Ö., 20 Ocak Cumartesi günü Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bir doktorun odasını kullanılmaz hale getirdikten sonra kaçtı. Polisin aradığı Ö. dün Esenyurt'ta ortaya çıktı. A.Ö. Esenyurt'ta sokak sokak gezerek hiç tanımadığı kişileri bıçaklamaya başladı.
Ö. Merkez, Süleymaniye, Bağlarçeşme ve İnönü Mahalleleri başta olmak üzere Esenyurt'un farklı noktalarında kısa aralıklarla bıçaklı saldırılar gerçekleştirirken geçtiği bazı sokaklarda ise evlerin camlarına taş fırlattı.
İlk saldırısını Süleymaniye Mahallesi'nde saat 09.15 sıralarında Ç.K. adlı kadına gerçekleştiren Ö. elindeki ekmek bıçağıyla akşam saatlerine kadar biri kadın, biri Suriye uyruklu olmak üzere 10 kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Bazı kişilerin ise saldırıdan kaçarak kurtulduğu öğrenildi. Saldırıda 10 kişi bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan R.S. ile M.A.'nın ise durumunun ağır olduğu belirtildi.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, son saldırısını M. A.'ya gerçekleştiren Ö.'yü İnönü Mahallesi 330. Sokak'ta yakalayarak gözaltına aldı. Gün boyunca Esenyurt'ta dehşet saçan şüpheli A.Ö.'nün saldırı anları güvenlik kamerasına yansırken evlerin camlarına taş fırlattığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.