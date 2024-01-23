Türkiye bu psikopatı konuşuyor: 9 saatte 10 kişiyi bıçakladı

İlk saldırısını Süleymaniye Mahallesi'nde saat 09.15 sıralarında Ç.K. adlı kadına gerçekleştiren Ö. elindeki ekmek bıçağıyla akşam saatlerine kadar biri kadın, biri Suriye uyruklu olmak üzere 10 kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Bazı kişilerin ise saldırıdan kaçarak kurtulduğu öğrenildi. Saldırıda 10 kişi bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan R.S. ile M.A.'nın ise durumunun ağır olduğu belirtildi.