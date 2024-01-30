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Türkiye dondu! Termometreler -32'yi gösterince...

Hava sıcaklığının sıfırın altında 32 dereceyi gördüğü Ardahan’da ve eksi 17 dereceyi gösteren Erzurum'da hayat durma noktasına geldi.

Kaynak: İHA
Türkiye dondu! Termometreler -32'yi gösterince... - Resim: 1

Doğu Anadolu Bölgesi, kar yağışının ardından etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle buz kesti.

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Türkiye dondu! Termometreler -32'yi gösterince... - Resim: 2

Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 32 derece olarak Ardahan’ın Göle ilçesinde ölçüldü. 

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Türkiye dondu! Termometreler -32'yi gösterince... - Resim: 3

Soğuk hava yüzünden ağaçlar kırağı tutarken, çok sayıda araç ise dondurucu soğuktan dolayı çalışmadı.

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Türkiye dondu! Termometreler -32'yi gösterince... - Resim: 4

Ardahan’da kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuk hayatı durma noktasına getirdi. 

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