Türkiye dondu! Termometreler -32'yi gösterince...
Hava sıcaklığının sıfırın altında 32 dereceyi gördüğü Ardahan’da ve eksi 17 dereceyi gösteren Erzurum'da hayat durma noktasına geldi.
Kaynak: İHA
Doğu Anadolu Bölgesi, kar yağışının ardından etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle buz kesti.
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Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 32 derece olarak Ardahan’ın Göle ilçesinde ölçüldü.
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Soğuk hava yüzünden ağaçlar kırağı tutarken, çok sayıda araç ise dondurucu soğuktan dolayı çalışmadı.
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Ardahan’da kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuk hayatı durma noktasına getirdi.
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