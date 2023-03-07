Türkiye listede: Dünyanın en iyi havalimanları belli oldu

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) ve seyahat teknoloji şirketi Amadeus tarafından düzenlenen anket çalışmalarına 465 bin kişi katıldı. Yolcu anketlerine dayanan liste, anketlerde yer alan check-in, gezinme kolaylığı, alışveriş ve yemek dahil olmak üzere 30 faktörün sonuçlarına göre belirlendi. “En keyifli havalimanları” sıralaması ise bu yıl ilk kez listede yer aldı. Program, yolcu memnuniyetini, iş performansını ve havalimanı hizmet kalitesini ölçmek ve iyileştirmek için araçlar sunuyor. Yüksek yolcu kapasitesine sahip olan ve yılda 40 milyondan fazla yolcuya en iyi şekilde ev sahipliği yapan havalimanları arasındakiler şu şekilde...