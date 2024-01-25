Türkiye'de ailelerin sömestir tatilinin adresi burası oldu

Otel havuzlarındaki sıcak kaynak suyu ile ilgili bilgi veren Gümüşhan, şunları söyledi: "Afyonkarahisar'daki tüm otellerimizin termal suları 40-42 derece civarında. Misafirlerimiz oteldeki dış havuzlara, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü anlarda girilebiliyor. Yer altından gelen 90-95 derece suyu havuzda, otel ısıtmasında kullanıyoruz. Kullanılan suyun yer altına verilmesiyle, yer altı su kaynaklarını korumaya çalışıyoruz" diye konuştu. Samsun'dan Afyonkarahisar'a 3 günlük tatile gelen Elvan Yılmaz, "Sömestir tatili için çocuklarımla geldik. Özellikle Afyonkarahisar'ı tercih ettik. Sularının şifalı, mineralli olduğunu bildiğimiz için faydası olacağı düşüncesiyle tatilimizi Afyonkarahisar'da geçirmek istedik. Sıcağı seviyoruz, termal tatili bu yüzden tercih ettik" dedi. (DHA)