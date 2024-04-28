Türkiye'nin en riskli fay hattı açıklandı

Erzincan'da meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından deprem uzmanları Türkiye'nin en riskli fay hattını ilan etti.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından, Deprem Bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş bölge halkını uyardı.

AFAD tarafından dün açıklanan bilgilere göre, deprem 15,67 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem, bölgedeki sismik hareketlilikle ilgili yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

Prof. Dr. Osman Bektaş, depremin ardından yaptığı açıklamada, özellikle Kuzey Anadolu Fayı'nın Kuzey kolunun büyük bir risk taşıdığını belirtti.

'EN RİSKLİ SİSMİK KUŞAK'

Bektaş, "Kahramanmaraş-Elbistan depremlerinden sonra aktivitesini artıran bu fay, bölgenin en riskli sismik kuşağıdır" dedi. Erzincan-Aşkale-Erzurum hattında yer alan bu fayın, tarihsel dönemden bu yana göreceli bir suskunluk içinde olduğunu ve bu durumun sismik bir boşluk oluşturduğunu vurguladı.

Ayrıca, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, depremin Yedisu Fayı'nın kuzeyinde ve ona paralel bir fay üzerinde gerçekleştiğini ifade etti. Görür, bu fayın Aşkale'den gelen fay ile kesiştiğini belirtti.