Türkiye'de alarm zilleri çalıyor! Uzmanlar ''Risk çok büyük'' diyerek uyardı

MGM'nin yayınladığı haritalarda özellikle 2023 Ocak ayında ülkenin büyük bölümünde 'şiddetli kuraklık' yaşandığı gösteriliyor ve bu durum 'acil durum' olarak ifade ediliyor. Sadece Ege'nin büyük bölümü ve Akdeniz'in bir kısmında kuraklık riski yok görünüyor. Van ve Samsun da kuraklık riskinin olmadığı yerler arasında. Ülkenin geri kalanının hemen hemen tamamı ise yüksek riskli.