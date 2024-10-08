Türkiye'de en yüksek maaş hangi sektörde? İşte en çok kazandıran meslekler
Türkiye'de çalışanların ortalama maaşı 36 bin 188 lira oldu. SGK verilerine göre, son 5 yılda en çok ve en az kazandıran meslekler belli oldu.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarına göre çalışanlarına en çok kazandıran ve en az kazandıran sektörler belli oldu.
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Açıklanan verilere göre Temmuz 2024'te 16 milyon 790 bin çalışanın ortalama brüt ücreti bin 102 dolar (36 bin 188 lira) oldu. Ekonomim'de yer alan habere göre, ücreti en yüksek olan sektörler arasında hava yolu taşımacılığı zirveyi sırtladı. Ortalamanın altında kalan sektörler arasında ise eğitim ve tekstil dikkat çekti.
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Hava yolu taşımacılığı 3 bin 378 dolar
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Ham petrol ve doğalgaz çıkarımı 3 bin 146 dolar
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