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Türkiye'de havası en kirli olan 5 şehir açıklandı

Temiz Hava Hakkı Platformu'nun verilerine göre, Türkiye'de 2021'de hava kirliliği nedeniyle en az 42 bin 67 kişi hayatını kaybetti. Raporda, havası en kirli şehirlere de yer verildi.

Türkiye'de havası en kirli olan 5 şehir açıklandı - Resim: 1

Hava kirliliğinin insan sağlığına etkileri üzerine çalışmalar yürüten 15 sağlık, çevre ve iklim örgütünün oluşturduğu Temiz Hava Hakkı Platformu'nun (THHP) hazırladığı, Türkiye'de hava kalitesinin karnesi niteliğindeki "Kara Rapor"un beşincisi yayınlandı.

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Türkiye'de havası en kirli olan 5 şehir açıklandı - Resim: 2

Raporda, havası en kirli 5 kent olarak sıralanan Batman, Iğdır, Ağrı, Şırnak ve Malatya'da yıllık partikül madde değerleri ortalamasının Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) belirlediği kılavuz değerinin 5 ila 8 katı olduğu ve bu illerde 200'den fazla günde ulusal limit değerinin üstünde hava kirliliği ölçüldüğü tespit edildi.

Raporda, Batman'da yaşayanların, 2021 yılının 326 günü kirli havaya maruz kaldığı kaydedildi.

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Türkiye'de havası en kirli olan 5 şehir açıklandı - Resim: 3

Iğdır'ın son 6 yıldır en kirli iller arasında en üst sıralarda yer aldığı belirtilen raporda, konutlarda yakılan kömürün yol açtığı hava kirliliğine ek olarak bir diğer önemli nedenin, yoğun uluslararası karayolu trafiği ve mal taşımacılığı olduğu ifade edildi.

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Türkiye'de havası en kirli olan 5 şehir açıklandı - Resim: 4

PM10 kirliliği olmayan tek il olan Hakkari'de yaşayanların ise kükürtdioksit açısından çok kirli bir hava soluduğu aktarıldı.

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