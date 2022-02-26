Türkiye'de ikinci olacak! Dev projenin yüzde 75'i tamamlandı

Rize-Artvin Havalimanı’nda yüzde 87 oranında üst çalışmaları tamamlanırken, çevre düzenlemelerine de başlanan projede peyzaj çalışmaları devam ediyor. Doğu tarafından başlayarak ağaçlandırma çalışmalarının da hız kesmeden devam ettiği projede ayrıca havalimanının Özel Güvenlik Bölgesi ilanı ile ilgili her türlü çalışma yapılarak Rize Valiliğinin de onayı ile ilgili bakanlıktan onay alındı ve Cumhurbaşkanlığına gönderildi.