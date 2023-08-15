Türkiye'de rekor sıcaklık: Termometreler 50 dereceyi gördü

“Hassa’da hava çok sıcak, serinlemek için yüzüyoruz”

Serinlemek için yüzdüğünü ifade eden Erdem Kahya, “Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi’nde bulunan güzel bir alandayız. Burası Karapınar olarak biliniyor. Hassa’da hava çok sıcak, serinlemek için yüzüyoruz” dedi.