Türkiye'de rekor sıcaklık: Termometreler 50 dereceyi gördü
Meteoroloji'nin verilerine göre, Türkiye'de sıcaklık rekoru 50 derece ile Hatay'ın Hassa ilçesinde kırıldı.
Meteoroloji verilerine göre Türkiye’de görülmüş en yüksek sıcaklık 49.1 dereceyle 20 Temmuz 2021 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaşanmıştı. Bu rekor dün Hatay’ın Hassa ilçesinde 50 dereceyle kırıldı.
Meteoroloji tarafından açıklanan rekor sıcaklığın yaşandığı Hassa ilçesinde çarşı ve kent merkezi boş kaldı. Hava sıcaklığından bunalan vatandaşlar, Aktepe Mahallesi’nde bulunan Karapınar doğal kaynak suyuna akın ettiler. Gençlerin doyasıya eğlendiği doğal göl, renkli görüntülere sahne oldu.
“Hassa’da hava çok sıcak, serinlemek için yüzüyoruz”
Serinlemek için yüzdüğünü ifade eden Erdem Kahya, “Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi’nde bulunan güzel bir alandayız. Burası Karapınar olarak biliniyor. Hassa’da hava çok sıcak, serinlemek için yüzüyoruz” dedi.
“Yanıyoruz, suya girerek çözüm buluyoruz”
Sıcak havadan kaçmak için Karapınar Gölü'ne geldiklerini ifade eden Muhammet Kahya, “Hassa’da yanıyoruz, suya girerek çözüm buluyoruz. Bayağı serinledik, donduk şu an. Hava çok sıcak” ifadelerini kullandı.