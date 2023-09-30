Türkiye'de yenmiyor ama kilosu 300 TL'den alıcı buluyor

Söz konusu dış satımdan 11 milyon 625 bin 609 dolar gelir sağlandığını belirten Gürdoğan, "Ülkemizden geçen yılın aynı döneminde ise 951 ton deniz salyangozu ihracatından 6 milyon 995 bin 918 dolar kazanç elde edilmişti. Böylece Türkiye'nin 8 aylık deniz salyangozu ihracatı miktarda yüzde 13, değerde de yüzde 66 artmış oldu." diye konuştu.