Türkiye'de yenmiyor ama kilosu 300 TL'den alıcı buluyor
Türkiye'de ağız tadımıza uymadığı için tüketmediğimiz deniz salyangozları milyonlarca Dolar karşılığında yurt dışına ihraç ediliyor.
Türkiye'den ocak-ağustos döneminde yapılan deniz salyangozu ihracatının tutarı yıllık bazda yüzde 66 artarak 11 milyon 625 bin 609 dolara ulaştı.
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'den yılın 8 ayında 1077 ton deniz salyangozu ihraç edildiğini söyledi.
Söz konusu dış satımdan 11 milyon 625 bin 609 dolar gelir sağlandığını belirten Gürdoğan, "Ülkemizden geçen yılın aynı döneminde ise 951 ton deniz salyangozu ihracatından 6 milyon 995 bin 918 dolar kazanç elde edilmişti. Böylece Türkiye'nin 8 aylık deniz salyangozu ihracatı miktarda yüzde 13, değerde de yüzde 66 artmış oldu." diye konuştu.
Gürdoğan, Türkiye'den bu dönemde 7 ülkeye deniz salyangozu satıldığını dile getirerek şöyle devam etti: