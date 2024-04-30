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Kredi kartında temassız ödeme limiti yükseltiliyor

Kredi kartında temassız ödeme limiti yükseltiliyor
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BDDK'nın aldığı karar göre, kredi kartında temassız ödeme limiti, 1 Temmuz'dan itibaren 1500 liraya çıkarılacak.

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 750 liradan 1500 liraya çıkarıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bankalara gönderdiği yazıya göre, 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 2 yıl sonra güncellendi.

Şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 1500 lira olacak.

AA

Etiketler kredi kartı temassız ödeme limiti şifresiz işlem bddk
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