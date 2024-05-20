Netanyahu hakkında tutuklama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı, İsrail Başbakanı Netanyahu için tutuklama kararı çıkarılmasını talep etti.

Uluslararası Adalet Divanı Savcısı Karim AA Khan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Hamas hareketinden Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (Deif) ve Ismail Haniye için tutuklama başvurusunda bulundu.

UAD Başsavcısı Karim Khan bugün yaptığı videolu açıklamada “Bugün Uluslararası Ceza Mahkemesi I. Ön Yargılama Dairesi nezdinde Filistin Devleti'ndeki durumla ilgili tutuklama emri için başvuruda bulunuyorum” dedi.

Khan İsrail liderleri ile ilgili yaptığı açıklamada ise “Ofisim tarafından toplanan ve incelenen kanıtlara dayanarak, İsrail Başbakanı Benjamin NETANYAHU ve İsrail Savunma Bakanı Yoav GALLANT'ın en az 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren Filistin Devleti topraklarında (Gazze şeridinde) işlenen aşağıdaki savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan cezai sorumluluk taşıdıklarına inanmak için makul gerekçelerim var” dedi.

İsrail liderlerine yöneltilen suçlamalar arasında; bir savaş yöntemi olarak sivillerin aç bırakılması, kasten vücut yaralanmalarına veya ciddi acıya neden olmak, kasten öldürmek, kasıtlı olarak sivil nüfusa karşı saldırı düzenlemek, yok etme ve/veya cinayet yer alıyor.

SINWAR, AL-MASRİ VE HANİYE

Başsavcı Khan toplanan ve incelenen kanıtlara dayanarak “Yahya SINWAR (Gazze Şeridi'ndeki İslami Direniş Hareketi ("Hamas") Başkanı), Muhammed Diab İbrahim AL-MASRI, daha yaygın olarak bilinen adıyla DEIF (Hamas'ın El-Kassam Tugayları olarak bilinen askeri kanadının Başkomutanı), ve İsmail HANİYE (Hamas Siyasi Büro Başkanı) en az 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail ve Filistin Devleti topraklarında (Gazze şeridinde) işlenen aşağıdaki savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı cezai sorumluluk taşımaktadır” dedi. Hamas liderlerine yöneltilen suçlamalar arasında; insanlığa karşı suç teşkil edecek yok etme, cinayet işleme, rehine alma, cinsel saldırılar, işkence yer alıyor.

DHA