Türkiye'deki son Anadolu kaplanı İstanbul'da bulundu! Şoke eden operasyon
İstanbul'da kaçak hayvan müzesi açtığı belirlenen A.H.Ü.'nün iki farklı adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda 405 ayrı hayvana ait tahnit ele geçirilirken, şüphelinin Türkiye'deki son Anadolu kaplanını Hakkari'de vurup öldürdüğü, derisini de sergilediği iddia edildi.
Kaynak: DHA
1 / 10
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte hayvan müzesi açıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
2 / 10
Bir süre fiziki ve teknik olarak takip eden ekipler, müzeyi A.H.Ü. (85) isimli kişi tarafından açıldığını tespit etti.
3 / 10
Ekipler çalışmalarının ardından müzeye ve şüphelinin adresine operasyon düzenledi.
4 / 10