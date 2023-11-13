Türkiye'nin cennet sahilinden korkutan manzara
İzmir'in Foça ilçesindeki sahillerde denizanası istilası sürerken, irili ufaklı yüzlerce denizanası tekrar plajlara vurdu.
Kaynak: İHA
Geçtiğimiz günlerde İzmir’de yaşanan sağanak yağış ve fırtınanın ardından, Foça plajlarında denizanası istilası yaşandı.
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Yaz mevsiminde yaşanan ve tatilcilere zor anlar yaşatan istilaya yenisi eklenirken, irili ufaklı yüzlerce denizanası plajlara vurdu.
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Koyu mavi renkli ve uzun kuyruklu olan denizanalarını gören vatandaşlar, hem şaşkınlığını gizleyemedi hem tedirgin oldu.
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Sadece kıyıda değil, deniz üzerinde de denizanalarının olduğu görüldü.
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