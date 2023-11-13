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Türkiye'nin cennet sahilinden korkutan manzara

İzmir'in Foça ilçesindeki sahillerde denizanası istilası sürerken, irili ufaklı yüzlerce denizanası tekrar plajlara vurdu.

Kaynak: İHA
Türkiye'nin cennet sahilinden korkutan manzara - Resim: 1

Geçtiğimiz günlerde İzmir’de yaşanan sağanak yağış ve fırtınanın ardından, Foça plajlarında denizanası istilası yaşandı. 

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Türkiye'nin cennet sahilinden korkutan manzara - Resim: 2

Yaz mevsiminde yaşanan ve tatilcilere zor anlar yaşatan istilaya yenisi eklenirken, irili ufaklı yüzlerce denizanası plajlara vurdu.

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Türkiye'nin cennet sahilinden korkutan manzara - Resim: 3

Koyu mavi renkli ve uzun kuyruklu olan denizanalarını gören vatandaşlar, hem şaşkınlığını gizleyemedi hem tedirgin oldu. 

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Türkiye'nin cennet sahilinden korkutan manzara - Resim: 4

Sadece kıyıda değil, deniz üzerinde de denizanalarının olduğu görüldü.

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