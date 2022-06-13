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  4. Türkiye'nin cennet sahillerinde yeni istila! Sakın dokunmayın

Türkiye'nin cennet sahillerinde salyangoz istilası! Sakın dokunmayın

Avustralya ve Asya Pasifik’te yaşayan, Kaş ve Marmaris’te 2 tane görülen dünyanın en zehirli canlısı Koni Salyangozu Alanya’da da panik yaşattı

Türkiye'nin cennet sahillerinde salyangoz istilası! Sakın dokunmayın - Resim: 1

Avustralya ve Asya Pasifik’te yaşayan dünyanın en zehirli canlısı koni salyangozu Kaş, Marmaris ve Alanya'da görüldü. 

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Türkiye'nin cennet sahillerinde salyangoz istilası! Sakın dokunmayın - Resim: 2

Panik yaratan koni salyangozuna karşı uyaran uzmanlar, bu canlının taşıdığı zehrin yalnızca 1 dozunun 3 dakika içinde 30 kişiyi öldürebileceğini belirtti.

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Türkiye'nin cennet sahillerinde salyangoz istilası! Sakın dokunmayın - Resim: 3

Akdeniz'de nasıl geldiği bilinmeyen ve Alanya yakınlarında görülen dünyanın en zehirli yumuşakçası Koni Salyangozu’nun zehrinin bir dozu, 3 dakika içinde 30 kişiyi öldürebilir.

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Türkiye'nin cennet sahillerinde salyangoz istilası! Sakın dokunmayın - Resim: 4

Henüz panzehiri bulunmayan bu canlı ile ilgili uyarıda bulunan uzman isimler, sahilde görülürse asla dokunulmaması gerektiğini ve yetkililere haber verilmesini belirtti.

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