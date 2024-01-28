Türkiye'nin diri fay haritası: Deprem riski yüksek olan iller hangileri? İşte o liste

Deprem konusunda dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri olan Türkiye'de her gün irili ufaklı yüzlerce deprem meydana geliyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) paylaştığı diri fay haritasına göre, 485 diri fay hattı bulunuyor. 45 il ve 110 ilçe fayların geçtiği alan üzerinde bulunuyor. Peki hangi illerden fay hattı geçiyor? Deprem riski yüksek ve düşük olan iller hangileri? İşte o liste...