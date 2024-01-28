Türkiye'nin diri fay haritası: Deprem riski yüksek olan iller hangileri? İşte o liste
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de 485 diri fay hattı bulunuyor. Bu fay hatları 45 il ve 110 ilçeyi kapsıyor. İşte deprem riski en yüksek ve en düşük olan iller...
Deprem konusunda dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri olan Türkiye'de her gün irili ufaklı yüzlerce deprem meydana geliyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) paylaştığı diri fay haritasına göre, 485 diri fay hattı bulunuyor. 45 il ve 110 ilçe fayların geçtiği alan üzerinde bulunuyor. Peki hangi illerden fay hattı geçiyor? Deprem riski yüksek ve düşük olan iller hangileri? İşte o liste...
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FAY HATTI ÜZERİNDE BULUNAN İLLER
MTA'dan alınan verilere göre diri fay hattı üzerinde bulunan iller şöyle:
AKSARAY,
AYDIN,
BALİKESIR,
BOLU,
BURDUR,
BURSA,
BİNGÖL,
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DENİZLİ,
ESKİŞEHİR,
ERZİNCAN,
ERZURUM,
HAKKARİ,
HATAY,
İZMİR,
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KAHRAMANMARAŞ
MANİSA,
MUĞLA,
KOCAELİ
KONYA,
OSMANİYE,
SAKARYA,
TOKAT.
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