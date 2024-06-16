Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalindeki rakibi Polonya oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tayland'ın ev sahipliğinde 20-23 Haziran tarihlerinde Bangkok'ta düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde mücadele edecek Türkiye, çeyrek finalde Polonya ile eşleşti.
Milli takım, VNL grup aşamasını 25 puanla 6. sırada bitirirken, Polonya ise grubu 30 puanla üçüncü sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.
Milletler Ligi'ndeki diğer çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
Brezilya-Tayland
Çin-Japonya
İtalya-ABD
Organizasyonda çeyrek final maçları 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.
AA
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