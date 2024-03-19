Türkiye'nin el değmemiş cennetinde bungalov işgali
Türkiye'nin bir zamanlar eşsiz doğasıyla, meyve bahçeleriyle yer yüzündeki cenneti olan Sapanca, para kazanma hırsının, denetimsizliğin ve işgüzarlığın kurbanı oldu. Bir zamanlar meyve bahçelerinin bulunduğu her yerden bir bungalov çıkıyor...
Kaynak: İHA
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Para kazanma hırsı, belediyenin denetim yapmaması, eskiden tarımla anılan Sapanca'yı adeta mahvetti. Meyvesi ile ünlü ilçede artık tarlalardan bungalov yetişiyor. Ağaçların yok edildiği Sapanca beton yığınına dönmüş durumda.
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Yakın geçmişte doğası ile Türkiye'nin en güzel bölgelerinden olan Sapanca, eski güzelliğini mumla arıyor. Sosyal medyanın da gelişmesiyle daha da bilinir hale gelen Sapanca bir zamanlar meyvesi ile Türkiye'nin en önemli ilçeleri arasındaydı.
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İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlere yakınlığıyla her yıl çok sayıda yerli ve yabancı tatilciyi ağırlayan Sapanca beton yığınına dönmüş durumda.
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