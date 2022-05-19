Türkiye'nin en büyük krater gölünde büyüleyen manzara
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan dünyanın ikinci en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, doğal görüntüsüyle kendine hayran bırakıyor.
Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) çerçevesinde 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası, her mevsim doyumsuz manzarasıyla adeta görsel şölen sunuyor.
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Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Nemrut Kalderası, karla kaplı yolunun açılmasıyla birlikte yeniden ziyaretçilerini ağılamaya hazırlanıyor.
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Bir yanı halen karla kaplı olan kalderada iki mevsim bir arada yaşanıyor.
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Kalderayı ziyarete gelen misafirler, dağın zirvesinde beyaz karların ve kalderanın içindeki masmavi göllerin oluşturduğu manzaranın keyfini yaşıyor.
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