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Türkiye'nin en ilginç gelenekli çorbası... Yalnızca kalabalıkta tüketiliyor

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde kış aylarında sık sık tüketilen tescilli lezzet ’Arapaşı’ çorbası, insanları bir araya getirme geleneği ile ön plana çıkıyor.

Kaynak: İHA
Türkiye'nin en ilginç gelenekli çorbası... Yalnızca kalabalıkta tüketiliyor - Resim: 1

Anadolu’daki birçok kentte olduğu gibi Eskişehir’de de kış aylarında arapaşı sık sık tüketiliyor. Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan 2022 yılında Sivrihisar Belediyesi tarafından coğrafi işaret belgesi alan arapaşı çorbası, tadını ve tarifini yıllardır koruyor. 

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Türkiye'nin en ilginç gelenekli çorbası... Yalnızca kalabalıkta tüketiliyor - Resim: 2

Köy tavuğuyla yapılan arapaşı çorbası kalabalık sofraların vazgeçilmezi arasında yer alıyor. Su, un ve tuz ile hamuru hazırlanan arapaşı hamuru, belli bir mühlet dinlendirildikten sonra dilimlenerek servis ediliyor. 

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Türkiye'nin en ilginç gelenekli çorbası... Yalnızca kalabalıkta tüketiliyor - Resim: 3

Arapaşı, Sivrihisar ilçesinde lezzeti kadar anlam olarak da halk arasında önemli bir yere sahip. 

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Türkiye'nin en ilginç gelenekli çorbası... Yalnızca kalabalıkta tüketiliyor - Resim: 4

Yıllardır yapılan ve damak çatlatan arapaşı, özellikle kalabalık ortamlarda tüketiliyor. Ev sahibi arapaşını yapıp, eş dost ve akrabalarını evine davet ediyor. 

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