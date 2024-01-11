Türkiye'nin en ilginç gelenekli çorbası... Yalnızca kalabalıkta tüketiliyor
Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde kış aylarında sık sık tüketilen tescilli lezzet ’Arapaşı’ çorbası, insanları bir araya getirme geleneği ile ön plana çıkıyor.
Kaynak: İHA
Anadolu’daki birçok kentte olduğu gibi Eskişehir’de de kış aylarında arapaşı sık sık tüketiliyor. Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan 2022 yılında Sivrihisar Belediyesi tarafından coğrafi işaret belgesi alan arapaşı çorbası, tadını ve tarifini yıllardır koruyor.
1 / 7
Köy tavuğuyla yapılan arapaşı çorbası kalabalık sofraların vazgeçilmezi arasında yer alıyor. Su, un ve tuz ile hamuru hazırlanan arapaşı hamuru, belli bir mühlet dinlendirildikten sonra dilimlenerek servis ediliyor.
2 / 7
Arapaşı, Sivrihisar ilçesinde lezzeti kadar anlam olarak da halk arasında önemli bir yere sahip.
3 / 7
Yıllardır yapılan ve damak çatlatan arapaşı, özellikle kalabalık ortamlarda tüketiliyor. Ev sahibi arapaşını yapıp, eş dost ve akrabalarını evine davet ediyor.
4 / 7