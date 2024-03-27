Türkiye'nin en yüksek rakımlı köyü kara gömüldü, ulaşım kesildi!

"Dünya ile bağlantımız kesildi"

Rahmi Yoldaşçı isimli köy sakini, köylerinin Türkiye’nin en yüksek rakımlı köyü olduğunu söyleyerek, “Yaklaşık 10 gündür kar yağıyor. Buna fırtına da eklenince biz burada mahsur kaldık diyebiliriz. Evlerimiz kara gömüldü, yolumuz kapandı. Dünya ile bağlantımız kesildi. Tünel açarak evlerimize giriyoruz” dedi.