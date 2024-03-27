Türkiye'nin en yüksek rakımlı köyü kara gömüldü, ulaşım kesildi!
Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı olan Türkiye'nin en yüksek rakımlı köyü Kışkılı'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle köyle ulaşım kesildi.
Kaynak: İHA
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Bitlis'in Kışkılı köyünde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle köy adeta kara gömülürken, yolu ise ulaşıma kapandı.
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Kardan tünel açtılar
Tek katlı evlerin kara gömüldüğü köyde, bazı vatandaşlar ise kardan tünel açarak ev ve eklentilerine girebildi.
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"Dünya ile bağlantımız kesildi"
Rahmi Yoldaşçı isimli köy sakini, köylerinin Türkiye’nin en yüksek rakımlı köyü olduğunu söyleyerek, “Yaklaşık 10 gündür kar yağıyor. Buna fırtına da eklenince biz burada mahsur kaldık diyebiliriz. Evlerimiz kara gömüldü, yolumuz kapandı. Dünya ile bağlantımız kesildi. Tünel açarak evlerimize giriyoruz” dedi.
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