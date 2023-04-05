Türkiye'nin en zengini İbrahim Erdemoğlu kimdir, ne iş yapıyor? Herkes onu konuşuyor

Forbes dergisinin yayınladığı 2023 Milyarderler Listesi'ne göre Türkiye'den 26 kişi yer aldı. Listenin zirvesinde ise Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu yerleşti. Forbes'e göre, İbrahim Erdemoğlu 5,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin insanı. Ayrıca dünyanın en zengin insanları listesinde 497. sırada yer aldı.

İbrahim Erdemoğlu, daha önce SASA'nın piyasa değeri hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Forbes'in en zengin Türkler listesinde adını ilk sıraya yazdırmasıyla gündeme gelen İbrahim Erdemoğlu'nun hayatı, eğitimi ve kariyeri hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, İbrahim Erdemoğlu kimdir? Hangi eğitimi almıştır ve kariyerinde ne gibi başarılara imza atmıştır?