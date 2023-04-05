Türkiye'nin en zengini İbrahim Erdemoğlu kimdir, ne iş yapıyor? Herkes onu konuşuyor
FORBES'in açıkladığı listeye göre Türkiye'nin en zengin ismi olan İbrahim Erdemoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Peki İbrahim Erdemoğlu kimdir? İbrahim Erdemoğlu kaç yaşında ve nereli? İşte İbrahim Erdemoğlu hakkında merak edilenler...
Forbes dergisinin yayınladığı 2023 Milyarderler Listesi'ne göre Türkiye'den 26 kişi yer aldı. Listenin zirvesinde ise Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu yerleşti. Forbes'e göre, İbrahim Erdemoğlu 5,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin insanı. Ayrıca dünyanın en zengin insanları listesinde 497. sırada yer aldı.
İbrahim Erdemoğlu, daha önce SASA'nın piyasa değeri hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Forbes'in en zengin Türkler listesinde adını ilk sıraya yazdırmasıyla gündeme gelen İbrahim Erdemoğlu'nun hayatı, eğitimi ve kariyeri hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, İbrahim Erdemoğlu kimdir? Hangi eğitimi almıştır ve kariyerinde ne gibi başarılara imza atmıştır?
İBRAHİM ERDEMOĞLU KİMDİR?
1962 yılında Adıyaman Besni'de dünyaya gelen İbrahim Erdemoğlu; ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Gaziantep'te tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlayan İbrahim Erdemoğlu, baba mesleği olan halı ticaretine üniversite döneminde başladı.
KARİYERİ
1983 yılında aktif iş hayatına giriş yapan İbrahim Erdemoğlu, 1998 yılında Merinos Halı'yı kurdu. Parça halı ve iplik üretiminde başarıyı yakalamasının ardından 2005 yılında Dinarsu'yu, Akkök Grup'tan devraldı. 2015 yılında SASA Polyester A.Ş. şirketi hisselerinin %51'lik oranını Sabancı Holding'ten satın aldı. Ağustos 2015 tarihinde Erdemoğlu Holding'in SASA Polyester A.Ş.'deki hisse oranı %84.80'e ulaştı.
Evli ve üç çocuk sahibi olan İbrahim Erdemoğlu, farklı pek çok sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Cami, taziye evi, okul, müze, polis merkezi, öğrenci yurdu, park, sağlık ocağı gibi pek çok hediye yapının altına imza etti.