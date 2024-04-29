  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Türkiye'nin gizemli oluşumu: Meteor diyen de var kale diyen de...

Türkiye'nin gizemli oluşumu: Meteor diyen de var kale diyen de...

Sivas’ta kayalıkların altında hazine arayan defineciler köylüleri canından bezdirdi.

Kaynak: İHA
Türkiye'nin gizemli oluşumu: Meteor diyen de var kale diyen de... - Resim: 1
1 / 5
Türkiye'nin gizemli oluşumu: Meteor diyen de var kale diyen de... - Resim: 2

Sivas’ın merkeze bağlı Yaramış köyünde bulunan kaya görenlerin dikkatini çekiyor.

2 / 5
Türkiye'nin gizemli oluşumu: Meteor diyen de var kale diyen de... - Resim: 3

Köyün çıkış bölgesinde bulunan kaya kimilerine göre eski bir kaleyken kimilerine göreyse bir göktaşı olarak biliniyor.

3 / 5
Türkiye'nin gizemli oluşumu: Meteor diyen de var kale diyen de... - Resim: 4

Köylüler tarafından ‘topak taş’ olarak bilinen kayalık, son zamanlarda ise definecilerin tahribatına uğruyor. 'Artık huzurumuzu kaybettik' diyen köy sakinlerinden Muammer Biçici, “Kazı yapıyorlar ama burada kesinlikle bir define yok. Burada bir önlem alınmalı” dedi.

4 / 5