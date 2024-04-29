Türkiye'nin gizemli oluşumu: Meteor diyen de var kale diyen de...
Sivas’ta kayalıkların altında hazine arayan defineciler köylüleri canından bezdirdi.
Kaynak: İHA
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Sivas’ın merkeze bağlı Yaramış köyünde bulunan kaya görenlerin dikkatini çekiyor.
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Köyün çıkış bölgesinde bulunan kaya kimilerine göre eski bir kaleyken kimilerine göreyse bir göktaşı olarak biliniyor.
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Köylüler tarafından ‘topak taş’ olarak bilinen kayalık, son zamanlarda ise definecilerin tahribatına uğruyor. 'Artık huzurumuzu kaybettik' diyen köy sakinlerinden Muammer Biçici, “Kazı yapıyorlar ama burada kesinlikle bir define yok. Burada bir önlem alınmalı” dedi.
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