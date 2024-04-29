Türkiye'nin gizemli oluşumu: Meteor diyen de var kale diyen de...

Köylüler tarafından ‘topak taş’ olarak bilinen kayalık, son zamanlarda ise definecilerin tahribatına uğruyor. 'Artık huzurumuzu kaybettik' diyen köy sakinlerinden Muammer Biçici, “Kazı yapıyorlar ama burada kesinlikle bir define yok. Burada bir önlem alınmalı” dedi.