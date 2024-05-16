Tıp ve diş hekimliği sınavlarında değişiklik: Yüzde 2'den 5'e yükseldi

Tıpta uzmanlık eğitimi devam ederken istifa edip sınava girenlerde uygulanan puan düşürme oranı yüzde ikiden yüzde beşe çıkarıldı.

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Yapılan değişiklikle uzmanlık eğitimine devam ederken istifa eden ya da uzmanlık programına yerleştirildiği halde eğitime başlamayıp yeniden sınava girenlere uygulanan yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanı düşürme oranı yüzde ikiden yüzde beşe çıkarıldı.

Yeni yayınlanan yönetmelikte, “3/9/2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “% 2” ibaresi “% 5” şeklinde değiştirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Değiştirilen yönetmelikte şu ifadeler yer alıyordu:

“(3) Aşağıdaki hallerde yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanı % 2 oranında düşürülür:

a) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken sınava girildiğinde.

b) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken istifa edenlerin istifalarını takip eden ilk sınavda.

c) Bir uzmanlık programına yerleştirildiği halde eğitime başlamayanların takip eden ilk sınavda.”