Türkiye'nin gururu Bayraktar TB2'den bir rekor daha
Türkiye'nin ilk milli SİHA'sı Bayraktar TB2, 750 bin uçuş saatini tamamlayarak bir rekora daha imza attı.
Bayraktar TB2 SİHA, 750 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı oldu.
Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA Sistemi, 750 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı. Böylece Bayraktar TB2 SİHA, gökyüzünde milyon saate daha da yaklaşarak en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı oldu.
Türkiye'nin milli SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olarak gösterilen milli SİHA Bayraktar TB2, 2014'te Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterine girdi.
2015'te silahlandırılan insansız hava aracı, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Bayraktar TB2 SİHA, 2014'ten beri, yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor.
7 ÜLKEDE YARDIM KAMPANYASI DÜZENLEDİ
Bayraktar TB2 SİHA'lar, Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşta Ukrayna Ordusu tarafından savunma amacıyla aktif olarak kullanılıyor. Bayraktar TB2'leri satın alarak Ukrayna Ordusu'na bağışlamak için Litvanya, Ukrayna, Polonya, Letonya, Norveç, İspanya ve Kanada'da halk tarafından yardım kampanyaları düzenlenmişti.
Baykar, Litvanya, Ukrayna ve Polonya'da düzenlenen kampanyalardan toplanan bağışı kabul etmeyerek Bayraktar TB2 SİHA satın almak amacıyla toplanan yardımı Ukrayna halkının insani ihtiyaçlarının karşılanması için bağışlamıştı.
YERLİLİK ORANI REKOR DÜZEYDE
2000'li yılların başından itibaren insansız hava araçları alanında en büyük katma değer olan yazılım ve donanım sistemlerini Türk mühendislerinden oluşan ekibiyle milli ve özgün olarak geliştiren Baykar, 13 farklı disiplindeki mühendislik gücüyle alanında dünyanın lider teknoloji firmalarından biri olarak gösteriliyor.
Tüm kritik aksamı, tasarım ve yazılımları Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'lar, dünyada rekor sayılacak düzeyde yüzde 93'lük bir yerli sanayi katılımıyla İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde üretiliyor.