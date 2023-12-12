Türkiye'nin gururu Bayraktar TB2'den bir rekor daha

YERLİLİK ORANI REKOR DÜZEYDE

2000'li yılların başından itibaren insansız hava araçları alanında en büyük katma değer olan yazılım ve donanım sistemlerini Türk mühendislerinden oluşan ekibiyle milli ve özgün olarak geliştiren Baykar, 13 farklı disiplindeki mühendislik gücüyle alanında dünyanın lider teknoloji firmalarından biri olarak gösteriliyor.

Tüm kritik aksamı, tasarım ve yazılımları Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'lar, dünyada rekor sayılacak düzeyde yüzde 93'lük bir yerli sanayi katılımıyla İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde üretiliyor.