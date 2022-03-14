Türkiye'nin hayalet şehri! Araplar için inşa edilmişti; yılan hikayesine döndü

İFLAS KARARI KALDIRILDI

Şirketin itirazları üzerine 2019 yılının ocak ayında, söz konusu proje hakkında satışa ve inşaata devam izni verildi. Projede inşaat ve satış çalışmaları sürerken, Sarot Grup bu arada mahkemenin verdiği iflas kararını temyize taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17'nci Hukuk Dairesi Sarot Grup'a ait 3 şirket hakkında verilen iflas kararını kaldırdı. Şirketin konkordato başvurusu ise reddedildi.