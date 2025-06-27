İki ilde denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın Karasu ve Kocaeli ilçeleri ile Düzce'nin Akçakoca ilçesinde deniz girmek yasaklandı.

Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde olumsuz hava şartları dalga ile rip akıntısı sebebiyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde yasaklandı. Bayrakları kırmızıya çeviren Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

DÜZCE'DE SAHİLE KIRMIZI BAYRAK ÇEKİLDİ

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava nedeniyle denize girilmemesi yönünde uyarı yapıldı. Kaymakamlıktan yapılan uyarıda "Olumsuz hava/deniz şartları nedeniyle 26 Haziran 2025 saat 16.20'den itibaren ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girilmemesi yönünde karar alınarak kullanıma kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemle rica ederiz" denildi.

İHA