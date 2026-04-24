Türkiye'nin ilk hızlı treni raylara indi; rekor hıza ulaştı!

Hızlı trenin kritik testlerinden biri olan dinamik fren testlerinde önemli bir başarıya imza attıklarını duyuran Bakan Uraloğlu, "Yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız Türkiye’nin ilk hızlı treni dinamik fren testlerinin henüz ikinci gününde saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaştı. Hızlı trenimiz testlerin en kritik aşamasını iki gün gibi kısa bir sürede geçerek mühendisliğimizin ve işçiliğimizin teknolojik yetkinliğini kanıtladı, önemli bir başarıya imza attı" dedi.