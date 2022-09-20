Türkiye'nin karayla bağlantısı olmayan gizli cennetine turist akını

MÖ 4’üncü yüzyıldan kalma küçük bir Likya kenti olan Kaleköy, yapılaşmanın yasak olduğu birinci derecede tarihi ve doğal sit alanı. Kekova Adası'nın karşısında yer alan, bir kartal yuvasını andıran, sadece deniz yolu ile ulaşım sağlanan Kaleköy, aynı zamanda sessizliğin de adresi. Sabahları sadece kuş sesleri ve balıkçı motorlarının sesi duyuluyor, araç gürültüsü yok.