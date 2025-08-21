Türkiye'nin kırmızı altını ortaya çıktı; dünyanın dört bir yanına ihraç edilecekler
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üretildikten sonra doğal ortamda kurutulan domatesler, dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Karacadağ bölgesinde, her yıl yaklaşık 50 bin dönüm arazi üzerinde domates üretimi yapılıyor.
Nem oranının düşük olduğu bölgede yetiştirilen domatesler, doğal ortamda kurutulduktan sonra İzmir'e gönderiliyor. İzmir'deki fabrikalarda kontrolleri yapılan kurutmalık domatesler, paketlenerek başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.
Sönmüş volkanik yapısı nedeniyle verimli topraklara sahip olan bölgenin suyu ise yılın büyük kısmında kar görülen Karacadağ'dan geliyor. Topraktan süzülen sular yer altına indikten sonra kuyular sayesinde tarım arazilerine akıtılıyor. Volkanik toprak üzerinde ekilen domatesler kar suyu ile sulanınca doğal bir tat oluşmasına neden oluyor. Her tarlada yaklaşık 150 işçi çalışıyor. Sabahtan akşama kadar çalışan işçiler günlük bin lira yevmiye alıyor.
Yaklaşık 400 dönüm üzerinde domates eken ve günlük 150 işçi çalıştıran Bayram Torpil, "Siverek ilçesindeki Karacadağ'ın en tepesinde domates yetiştiriyoruz. Burada nem yok, sadece sıcaklık var. Güzel ve doğal ürün ortaya çıkıyor. Hem rengi hem de tadının güzel olmasının nedeni budur. Domatesler sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir tarafına gidiyor" dedi.