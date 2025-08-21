Türkiye'nin kırmızı altını ortaya çıktı; dünyanın dört bir yanına ihraç edilecekler

Yaklaşık 400 dönüm üzerinde domates eken ve günlük 150 işçi çalıştıran Bayram Torpil, "Siverek ilçesindeki Karacadağ'ın en tepesinde domates yetiştiriyoruz. Burada nem yok, sadece sıcaklık var. Güzel ve doğal ürün ortaya çıkıyor. Hem rengi hem de tadının güzel olmasının nedeni budur. Domatesler sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir tarafına gidiyor" dedi.