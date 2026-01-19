Türkiye'nin kış turizminin kalbine tatilci akını dron kamerasında
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, sömestr yoğunluğuyla birlikte büyüleyici görüntülere sahne olurken, sömestr yoğunluğu da drone görüntülerine yansıdı.
Kaynak: İHA
Beyaz örtüyle tamamen kaplanan Uludağ'da kayak yapan amatör ve profesyonel sporcuların renkli anları kameralara yansıdı.
Pistlerde kayan, zaman zaman düşüp tekrar ayağa kalkan kayakçılar havadan görüntülendi.
Drone görüntülerinde, Uludağ'daki yoğunluk net bir şekilde gözler önüne serilirken, kar manzarası ve pistlerdeki hareketlilik kış turizminin canlılığını bir kez daha ortaya koydu.
Kar kalınlığının artmasıyla birlikte kayak sezonunun en yoğun günlerinden birini yaşayan Uludağ, beyaz örtüsüyle adeta görsel bir şölen sundu.
