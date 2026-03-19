Türkiye'nin masalsı yolculuğuna hücum: Alternatif ulaşımın büyüleyici rotasında biletler tükendi!
Kars’ın karlı coğrafyasından Anadolu’nun kalbi Ankara’ya uzanan o meşhur hat, Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte "masalsı" bir yoğunluğa sahne oluyor. Uçak yerine rayların ritmini ve eşsiz manzaraları tercih eden tatilciler Doğu Ekspresi'nde biletleri tüketti...
Türkiye'nin en popüler tren rotalarından biri olan Doğu Ekspresi, 2026 Ramazan Bayramı'nda da alternatif yolculuğun ve tatilin ilk adresi oldu. Kars’ın dondurucu soğuğuna inat, tren istasyonundaki sıcak vedalar ve heyecanlı bekleyişler dikkat çekti.
Kars'ta Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte Doğu Ekspresi'ne olan ilgi yoğunlaştı. Bayram tatilini farklı bir deneyimle geçirmek isteyen vatandaşlar, masalsı manzaralar eşliğinde tren yolculuğunu tercih ederek Ankara'ya doğru yola çıktı.
Sabahın erken saatlerinde Kars Garı'nda başlayan hazırlıklar, kompartımanların süslenmesi ve hatıra fotoğraflarıyla devam etti. Ankara’ya kadar yaklaşık bir gün sürecek olan bu yolculuk; Erzincan, Sivas ve Kayseri gibi illerin eşsiz doğasını pencere kenarından izleme fırsatı sunuyor.
Kars'tan Ankara'ya masalsı bir yolculuğu tercih ettiğini ifade eden Zehra Yıldız, "Gelirken uçak ile geldik ama dönüşte Doğu Ekspresi'nin lezzetini tatmak istedik. Çünkü Biz Sarıkamış'tayken bir keresinde geçişine şahit olduk. Çok güzel, çok nostaljik zaten, ben öğrencilik yıllarımda da sürekli Ankara'dan Erzincan'a gitmiştim. Ama Kars'a kadar gelmemiştim. Bu sefer benim içinde öyle bir ilk oldu. Geçtiği güzergahlar bakımından o anı hissetmek açısından da çok önemli bir yerdi. Çok önemli bir değer, bakalım çok heyecanlıyız" dedi.