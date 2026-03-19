Trafikte bayram önlemi: Bazı araçlara kısıtlama getirildi

İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı tatili süresince trafik akışını kesintisiz sağlamak adına kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır vasıtaların trafiğe çıkışına kısıtlama getirdi. 21 Mart Cumartesi saat 16.00’dan başlayıp 23 Mart Pazartesi gece yarısına kadar sürecek uygulama ile ana arterlerdeki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.

İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla alınan tedbirleri açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle özellikle büyük şehirlerden diğer şehirlere ve turizm bölgeleri istikametine giden güzergahlarda taşıt trafiğinin yoğunlaşacağının göz önünde bulundurulduğu belirtilerek, "Bu kapsamda vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması, trafik sıkışıklığının azaltılması, trafik kural ihlallerinin önlenmesi ile kamu düzeni ve asayişin muhafazası amacıyla tedbirler alınmıştır" denildi.

KISITLAMA GETİRİLEN GÜZERGAHLAR

Bu kapsamda D-100 kara yolu ve O-3 otoyolunda Kırklareli'nden itibaren, D-110 kara yolunda Tekirdağ'dan itibaren, O-4 ve D-750 kara yolunda Ankara'dan itibaren, O-7 (Kuzey Marmara) otoyolunda Tekirdağ ve Sakarya'dan itibaren, D-100 kara yolunda Amasya Merzifon'dan itibaren, O-5 otoyolu ile D-575 ve D-595 kara yollarında Bursa'dan itibaren, D-650 kara yolunda Bilecik Bozüyük'ten itibaren kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların (arada kalan girişler dahil) seyirlerine izin verilmeyeceği belirtildi.

İSTİSNAİ İZİN VERİLECEK ARAÇLAR

Açıklamada ayrıca "Tedarik süreçlerinde aksama yaşanmaması amacıyla; yaş sebze ve meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bozulabilir ve dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç ve tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta ve süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt ürünlerini taşıyan araçların, öncelikle ana arterler dışındaki güzergahları kullanmaları, zorunlu hallerde ise ana arterlerde en kısa süreyle bulunmaları kaydıyla istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir" denildi.

