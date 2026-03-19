  1. Anasayfa
  2. Güncel
  Uzman isimden FED'in faiz kararı ve ortadoğudaki savaşın gölgesindeki altın için dikkat çeken tahmin

Altın piyasasında gözler FED kararına ve Orta Doğu'daki enerji sahalarına çevrilmişken, Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen'den yatırımcıları ayağa kaldıran bir uyarı geldi. Petrol ve doğal gaz sahalarındaki hasarın fiyatlara tam yansımadığını belirten Ergezen, altın fiyatlarındaki değişimle ilgili dikkat çeken tahminlerini açıkladı.

Küresel piyasalarda artan jeopolitik tansiyon ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentileri aşan "şahin" duruşu, altın fiyatlarında keskin bir geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Ortadoğu’daki enerji sahalarına yönelik saldırı haberlerine rağmen, doların küresel ölçekte güç kazanması altının gram fiyatını 6.821 TL seviyelerine kadar çekti.

Altın yatırımcıları, dün gece ABD'den gelen kritik açıklamaların ardından güne kırmızı bir tabloyla uyandı.

Ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden gram altın, son 24 saatte yüzde 3,6'yı aşan bir değer kaybı yaşayarak 6.821 TL bandına yerleşti.

Fed Kararı: "Belirsizlik Sürüyor"

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini piyasa beklentilerine uygun olarak yüzde 3,5 - 3,75 aralığında sabit bıraktı. Ancak karar metnindeki şu ifadeler dikkat çekti:

"Ortadoğu'daki gelişmelerin ABD ekonomisi üzerindeki etkileri belirsizdir."

Bankanın yayımladığı ekonomik projeksiyonlar, 2026 yılı sonuna kadar yalnızca tek bir faiz indirimi planlandığını göstererek "şahin" beklentileri güçlendirdi.

Zafer Ergezen: "Riskler devam ediyor"

Küresel piyasalar hem savaşın gölgesinde hem de merkez bankalarının faiz kıskacında yön bulmaya çalışıyor. Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, enerji ve değerli metal piyasalarındaki risklerin henüz dağılmadığını vurguladı.

Emtia Uzmanı Zafer Ergezen, altın ve petrol piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Savaşın enerji sahalarına sıçramasının fiyatları tetiklediğini belirten Ergezen, "Stratejik rezervler olmasaydı petrol 120 doları geçerdi" dedi.

Altın tarafında ise FED Başkanı Powell'ın şahin mesajlarıyla sarsılan piyasa için 4850 dolar seviyesine dikkat çekti. Ons altında bu bandın altındaki kapanışların baskıyı artıracağını vurgulayan Ergezen katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

Brent petroldeki fiyat hareketlerini değerlendiren Ergezen, stratejik rezervlerin piyasayı ayakta tuttuğunu savundu:

"Savaşın ilk günlerindeki 120 dolar seviyesine henüz ulaşılmadı ancak stratejik rezervler kullanılmasaydı bugün petrol 120 doların üzerine çıkmış olurdu. Enerji sahaları vurulmaya devam ederse daha yüksek rakamlar görme ihtimalimiz hala masada."

"Hürmüz Boğazı Açılsa Bile Normalleşme Zor"

Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat krizine de değinen uzman, asıl meselenin tedarik altyapısındaki hasar olduğunu belirtti. Üretim sahalarının durumu netleşmeden fiyatlarda kalıcı bir geri çekilme beklemenin gerçekçi olmadığını ifade etti.

Altın İçin "4850 Dolar" Alarmı

Altın fiyatlarındaki son düşüşü FED Başkanı Powell’ın açıklamalarına ve dolardaki güçlenmeye bağlayan Ergezen, teknik seviyeleri paylaştı:

Kritik Bant: 4850 – 4950 Dolar.
Riskli Bölge: "4850 doların altında kalındığı sürece satış baskısı devam edebilir."

Piyasada "Şahin" Baskısı

ABD Merkez Bankası’nın (FED) para politikası mesajlarının altın tarafında "şahin" bir etki yarattığını belirten Ergezen, jeopolitik gerginliğin bile bu baskıyı kırmaya yetmediğine dikkat çekti.

