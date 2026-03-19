  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten herkesi şaşırtan itiraf; dizi oyunculuğu da yapmış!

Güncelleme:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı bir YouTube programında öğrencilik yıllarına dair şaşırtan bir itirafta bulundu. Gençlik döneminde anketörlükten pazarcılığa kadar pek çok iş yaptığını belirten Gürlek, bir döneme damga vuran "Ekmek Teknesi" dizisinde figüranlık yaptığını ilk kez açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adem Metan’ın YouTube programında öğrencilik yıllarına dair bilinmeyenlerini anlattı.

Akademik kariyeri öncesinde hayatın her alanında çalıştığını vurgulayan Gürlek, öğrencilik yıllarındaki ekonomik mücadelesini ve dizi setlerindeki anılarını anlattı.

Pazarda çalışmaktan garsonluğa kadar pek çok iş kolunda tecrübe edindiğini belirten Gürlek, efsane dizi "Ekmek Teknesi"nde figüranlık yaptığını açıkladı.

Ekmek Teknesi dizisindeki kahvehanedeki kalabalığın içinde yer aldığını söyleyen Bakan Gürlek'in "Heredot Cevdet'e 'Baba büyüksün' diye alkış tutuyorduk" sözleri sosyal medyada gündem oldu. 

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından biri olan Ekmek Teknesi dizisinde rol aldığını belirten Bakan Gürlek, o günleri şu sözlerle anlattı: 

"Öğrencilik yıllarımda anketörlük ve garsonluk yaptım, dizilerde oynadım. Hatta 'Ekmek Teknesi' dizisinde küçük bir rolüm oldu. Kahvedeki kalabalığı canlandırıyordum. Heredot Cevdet'i 'Baba büyüksün' deyip alkışlıyoruz."

CHP'nin mitinglerinde CHP lideri Özgür Özel'in kendisine yönelik eleştirileriyle ilgili olarak meydanlarında isminin geçmesine tepki gösteren Gürlek, "Meydanlarda isimlerimizi yuhalatmak olmaz. Sonuçta çoluğumuz çocuğumuz var. Annem, babam var. Babam bir kere camiye gitmiş oradakiler 'Oğlun şöyle böyle' falan demiş. Bunlar bence hoş değil" ifadelerini kullandı."

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Trafikte yapay zekalı radarlar devrede: Sürücülere ceza yağdı!
Altın fiyatları düşüşe geçti İslam Memiş'ten dikkat çeken bir uyarı geldi
Herkes yaşlandı, o yerinde sayıyor... Ekranların güzel oyuncusu gençlik ve güzellik sırrını açıkladı
Yazın dibi görünen barajdan sevindiren haber: Yüzde 100 doldu!
Bodrum'da doğada yapılan yürüyüşte tesadüfen doğanın bir devi keşfedildi: Tam 19 metre çapında
Survivor'da görülmemiş ceza! Ödül oyununun ardından sürpriz ''ayrılık'' kararı
İncirlik Üssü kimin kontrolünde? MSB tartışmalara noktayı koydu
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Emniyet sabit radarların yerlerini tek tek açıkladı
Etiketler akın gürlek ekmek teknesi adalet bakanı dizi adem metan heredot cevdet alkış sahnesi figüran
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
