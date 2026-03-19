Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten herkesi şaşırtan itiraf; dizi oyunculuğu da yapmış!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı bir YouTube programında öğrencilik yıllarına dair şaşırtan bir itirafta bulundu. Gençlik döneminde anketörlükten pazarcılığa kadar pek çok iş yaptığını belirten Gürlek, bir döneme damga vuran "Ekmek Teknesi" dizisinde figüranlık yaptığını ilk kez açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adem Metan’ın YouTube programında öğrencilik yıllarına dair bilinmeyenlerini anlattı.

Akademik kariyeri öncesinde hayatın her alanında çalıştığını vurgulayan Gürlek, öğrencilik yıllarındaki ekonomik mücadelesini ve dizi setlerindeki anılarını anlattı.

Pazarda çalışmaktan garsonluğa kadar pek çok iş kolunda tecrübe edindiğini belirten Gürlek, efsane dizi "Ekmek Teknesi"nde figüranlık yaptığını açıkladı.

Ekmek Teknesi dizisindeki kahvehanedeki kalabalığın içinde yer aldığını söyleyen Bakan Gürlek'in "Heredot Cevdet'e 'Baba büyüksün' diye alkış tutuyorduk" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından biri olan Ekmek Teknesi dizisinde rol aldığını belirten Bakan Gürlek, o günleri şu sözlerle anlattı:

"Öğrencilik yıllarımda anketörlük ve garsonluk yaptım, dizilerde oynadım. Hatta 'Ekmek Teknesi' dizisinde küçük bir rolüm oldu. Kahvedeki kalabalığı canlandırıyordum. Heredot Cevdet'i 'Baba büyüksün' deyip alkışlıyoruz."

CHP'nin mitinglerinde CHP lideri Özgür Özel'in kendisine yönelik eleştirileriyle ilgili olarak meydanlarında isminin geçmesine tepki gösteren Gürlek, "Meydanlarda isimlerimizi yuhalatmak olmaz. Sonuçta çoluğumuz çocuğumuz var. Annem, babam var. Babam bir kere camiye gitmiş oradakiler 'Oğlun şöyle böyle' falan demiş. Bunlar bence hoş değil" ifadelerini kullandı."