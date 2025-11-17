Türkiye'nin milli banliyö treninin 4'üncü seti raylara indi

Milli banliyö tren setlerinin Gaziantep'in şehir içi ulaşımına katkı sağlayacağını belirten Bakan Uraloğlu, setlerin tasarım ve donanımına ilişkin, "Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Sistemleri gibi kritik bileşenlerini yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz tren setlerimizin maksimum tasarım hızı 120 kilometre, işletme hızı ise 90 kilometre olacak. İkisi sürücü kabinli olmak üzere dört vagon araçtan oluşan her bir set 206’sı oturan yolcu olmak üzere toplam bin yolcu taşıma kapasitesine sahip. 8 tren setinin üretimi kapsamında 5'inci setin imalatını tamamladık, test süreçleri başarıyla devam ediyor" ifadelerini kullandı.