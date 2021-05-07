Türkiye'nin terk edilmiş cenneti böyle görüntülendi

Terk edilmiş görüntü çizen çardakların bir kısmının yıkıldığı bir kısmının ise yalnızca demir iskeletinin ayakta kaldığı görüldü. Geçen yıl uydu anteninden güneş enerji paneline kadar teknolojinin her imkanının bulunduğu çardakların bazı yerlerine biriken kumlar sebebiyle ulaşmak imkansız hale geldi.