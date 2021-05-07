Türkiye'nin terk edilmiş cenneti böyle görüntülendi
Antalya’da çoğunlukla 5 yıldızlı otellerin yanına kurulan ve vatandaşlara denize sıfır lüks tatili ücretsiz sağlayan oba ve çardaklara bu yıl tam kapanma nedeniyle giden olmadı.
Antalya'da 5 yıldızlı otellerin yer aldığı bölgenin yanı başında yer alan Kumköy Mahallesi'nde, denize sıfır lüks tatili ücretsiz sunan oba ve çardaklar, geçen yıl bırakıldığı gibi duruyor.
Aksu ve Serik ilçelerinden gelen yaklaşık 3 bin kişinin, her yıl sahil bandındaki derme çatma çardaklarda yaz sezonunu geçirme alışkanlığı bu yıl peş peşe gelen korona virüs yasakları sebebiyle henüz başlayamadı.
Terk edilmiş görüntü çizen çardakların bir kısmının yıkıldığı bir kısmının ise yalnızca demir iskeletinin ayakta kaldığı görüldü. Geçen yıl uydu anteninden güneş enerji paneline kadar teknolojinin her imkanının bulunduğu çardakların bazı yerlerine biriken kumlar sebebiyle ulaşmak imkansız hale geldi.
Yaşlılar, kadınlar ve çocukların geçen yıl gelip hem tüm yazı korona virüsten uzak hem de ücretsiz geçirdiği çardak kentte market dahi kurularak bölge sakinlerinin ihtiyaçları karşılanmıştı.