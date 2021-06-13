Tüyleri diken diken eden müsilaj görüntüsü

Dalış kılavuzu Zafer Türkmen ve güvenlik dalgıcı Yener Kuşçu'nun eşliğinde yapılan dalışın daha ilk metrelerinde korku filmi sahnesine sokan yığınlar ortaya çıktı. İlk 5 metreden itibaren müsilaj yığını saldırıya geçti. 20 metrelerde gemiye ilerleyişte gözler yapay resifin canlandırdığı ekosistemdeki balıkları aradı. Deniz salyasının görüşü 1 metreye kadar düşürdüğü derinliklerde, Şirinoğlu'nun bahsettiği hiçbir canlıyı görülmezken 3 dalgıç birbirini kaybetmemek için yoğun çaba sarf etti. Çözünmüş oksijenin azlığının tüm canlıları kaçırdığını anlamak zor olmadı çünkü bahsedilen hiçbir balığa rastlanmadı.