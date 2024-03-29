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Uçurumun kenarında... Ramazan'da ziyaretçi akınına uğruyor

Sivas'ta uçurumun kıyısında bulunan, Peygamber Efendimizin sancaktarlarından Abdulvahap Gazi hazretlerinin türbesi Ramazan ayında ziyaretçi akınına uğradı

Kaynak: İHA
Uçurumun kenarında... Ramazan'da ziyaretçi akınına uğruyor - Resim: 1
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Uçurumun kenarında... Ramazan'da ziyaretçi akınına uğruyor - Resim: 2

Sivas'ta Yukarı Tekke mevkiinde uçurumun kıyısında bulunan, Abdulvahap Gazi hazretlerinin türbesi Ramazan ayında ziyaretçi akınına uğradı.

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Uçurumun kenarında... Ramazan'da ziyaretçi akınına uğruyor - Resim: 3

Türbenin ziyaretçilerinden Kemal Baklacıbaşı, türbede yatan zatın büyük bir zat olduğunu belirterek, “Abdulvahap Gazi büyük bir zattır. Peygamber efendimizin sancağına nail olmuş çok değerli bir insan. Buraya gelmenin maneviyatı çok farklı, huzur veriyor. Geldiğimde huzur içinde oluyorum.” Dedi.

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Uçurumun kenarında... Ramazan'da ziyaretçi akınına uğruyor - Resim: 4

Erdal Polat ise, “Mübarek Abdulvahap Gazi hazretlerinin camisi ve türbesindeyiz. Kendisi burada şehit düşmüş. Tekke dediğimiz bu yerde yatmaktadır. Her cuma buraya geliyorum. İnsan buraya gelince huzur buluyor” dedi.

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