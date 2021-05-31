Ucuz tatil fısatı: İşte tatil için gidilebilecek en uygun fiyatlı yerler
Türkiye, hem deniz hem de doğaseverler için oldukça zengin bir coğrafya sunuyor. İşte Türkiye'de tatil için gidilebilecek en uygun yerler...
Turizm sezonu bu yıl da pandeminin etkisiyle son dakika satışlara kalmış durumda! Erken rezervasyon döneminden de pek umduğunu alamayan sektör yine de 1 Haziran sonrasından oldukça umutlu.
Öte yandan 2021 yaz tatili fiyatlarında, geçen yıla oranla ortalama yüzde 20-25 civarında artış gözüküyor. Dövizdeki durum, otellerin maliyetlerinde ciddi artışlara sebep olunca haliyle fiyatlara da yansıdı. Ayrıca pandemiyle birlikte Ege ve Akdeniz’de popüler olan ev ve villa kiralama fiyatları da dudak uçuklatıyor. Peki tüm bunların dışında bu yaz Türkiye’de cep yakmayan, uygun fiyatlı nerelerde tatil yapılabilir?
Gezgin, blog ve seyahat yazarı Bahar Gündoğdu, Nurgül Büyükkalay, Burcu Gürtürk ve turizmci, fotoğrafçı ve seyahat yazarı Mehmet Altay bütçe dostu rotaları anlattı...
DOĞA TUTKUNLARINA ÖZEL KİŞİ BAŞI 40 LİRAYA TATİL
Kocaeli, Kırklareli ve Tekirdağ
Kuş sesleri eşliğinde güne başlamak, gece ateşin etrafında ısınmak ve kısa bir süreliğine de olsa kendinizi dış dünyadan izole etmek için kamp yapmak gibisi yok… Üstelik pandemi nedeniyle evlere hapsolmuş ve doğayı çok özlemişken… İstanbul ve çevresinde çadırınızı kapıp, gidebileceğiniz pek çok kamp alanı bulunuyor. Bunlardan biri Gebze Tavşanlı Köyü civarında bulunan Ballıkayalar Tabiat Parkı...
Sürekli kamp tatilleri yapan, gezgin ve aynı zamanda seyahat blog yazarı Bahar Gündoğdu, Ballıkayalar'ın herhangi bir giriş ücreti bulunmadığını, giriş için aracınızı bıraktığınız yere sadece 20 lira otopark ücreti ödendiğini söylüyor.
“Kapıdan girdiğinizde sol tarafa çadır kurarsanız kişi başı 40 lira çadır parası ödersiniz ama dere boyunca ilerlediğinizde hiçbir ücret ödemezsiniz. Ücret ödediğiniz yerde tesis bulunduğu için tuvalet gibi konforunuz olurken dere boyunca tamamen doğa ile baş başa kamp yaparsınız. Yalnız yakında alışveriş için yer bulunmuyor. Gitmeden önce tüm alışverişinizi yapmalısınız. İçinden akan deresi, dere boyunca yürüdüğünüzde ulaştığınız şelalesi, kaya tırmanışları, ipli iniş alanlarıyla Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda pek çok aktivite de yapabilirsiniz.”
Kıyıköy
Kamp için bir diğer ucuz alternatif ise Kıyıköy… Kırklareli'nin Vize ilçesinde bulunuyor. Yemyeşil doğası, harika denizi, içinden geçen deresi ile adeta gizli bir cennet gibi. Kıyıköy'de de ücretsiz kamp yapmak mümkün… Bahar Gündoğdu, ister Korsan Koyu'nun yüksek tepesinde denize karşı manzaralı bir yerde, isterseniz de deniz kıyısında kolayca kamp atabilirsiniz diyor ve ekliyor:
“Biraz malzemelerinizi taşımanız gerekecek ama güzel şeyler için fedakarlık şart. Yıldızlar altında, uçsuz bucaksız bir deniz manzarasında, tamamen doğayla baş başa bir kamptan bahsediyorum. Kamp atacağınız yerdeki tek masrafınız yediğiniz içtiğiniz olacak.”
Sardala Koyu da kamp yapılacak bir başka güzel seçenek… Kocaeli Kandıra’da bulunuyor. İster kumsalda, ister ormanlık alanda, isterseniz de tam deniz manzaralı tepede kamp atabilirsiniz. Gündoğdu, Sardala Koyu için de herhangi bir giriş ücreti olmadığının altını çiziyor.
“Kafa dinlemek için harika bir yer. En yakın alışveriş yeri Bağırganlı Köyü. Gitmeden önce alışverişinizi yapmalısınız. Tek masrafınız kişisel harcamalarınız olacak, cebinizde 200 lira olsa yeter. Sevdiğiniz bir yere kampınızı kurduktan sonra ister karşı adaya yani Mankaya'ya yüzebilir, ister kayalıklardan atlayabilir, isterseniz çevrede yürüyüş yapabilirsiniz.”
Fotoğraf: Bahar Gündoğdu
HER ZAMAN BÜTÇE DOSTU
Çanakkale / Sardala Koyu
Türkiye’de bütçeye dost tatil dendi mi akla gelen ilk yerlerden Çanakkale… Yemyeşil doğası, masmavi denizinin yanı sıra tarih meraklıları için de destansı bir cennet. Üç-dört gününüzü ayırarak Çanakkale’nin güzelliklerini keşfe çıkabilir, kısa ama doyurucu her şeyden önemlisi bütçeye dost bir tatil yapabilirsiniz. Şehirde yaz tatili için en çok tercih edilen yerlerin başında ise Gökçeada ve Bozcaada geliyor. Peki buralarda ucuz tatil mümkün mü?
Seyahat yazarı Burcu Gürtürk, iki adada da ucuza tatil yapmanın mümkün olduğunu, konaklama için uygun fiyatlı butik otel ve ev kiralama seçeneği bulunduğunu söylüyor.
“Gökçeada’da konaklama için uygun fiyatlı çok fazla butik otel var. Fiyatlar 400-600 arasında değişiyor. Ayrıca tüm evi kiralayabileceğiniz ev pansiyonlarda da kalabilirsiniz. Adada yüksek sezonda kişi başı konaklama fiyatları ev pansiyonlarında 350-400 lira arasında değişiyor.”
Fotoğraf: Bahar Gündoğdu