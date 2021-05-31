Ucuz tatil fısatı: İşte tatil için gidilebilecek en uygun fiyatlı yerler

Turizm sezonu bu yıl da pandeminin etkisiyle son dakika satışlara kalmış durumda! Erken rezervasyon döneminden de pek umduğunu alamayan sektör yine de 1 Haziran sonrasından oldukça umutlu.

Öte yandan 2021 yaz tatili fiyatlarında, geçen yıla oranla ortalama yüzde 20-25 civarında artış gözüküyor. Dövizdeki durum, otellerin maliyetlerinde ciddi artışlara sebep olunca haliyle fiyatlara da yansıdı. Ayrıca pandemiyle birlikte Ege ve Akdeniz’de popüler olan ev ve villa kiralama fiyatları da dudak uçuklatıyor. Peki tüm bunların dışında bu yaz Türkiye’de cep yakmayan, uygun fiyatlı nerelerde tatil yapılabilir?

Gezgin, blog ve seyahat yazarı Bahar Gündoğdu, Nurgül Büyükkalay, Burcu Gürtürk ve turizmci, fotoğrafçı ve seyahat yazarı Mehmet Altay bütçe dostu rotaları anlattı...