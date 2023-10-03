Ucuzluk marketi Tarım Kredi, yerel marketlerden daha pahalı çıktı

"İnsanlar artık ucuz bulmak için market market geziyor"

Doğrudan gıda ürünleri üzerinden fahiş fiyat şikayetleri geldiğini belirten Yılmaz, "Devletin denetimi altında olan kooperatiflerin neden daha ucuz satmadığına ilişkin görüştüğümüzde fahiş fiyatlar ile ilgili şikayetler geliyor. Diğer mağazalar konusunda ise tüketici artık işin uzmanı olmuş durumda. Bir ürünün nerede ucuz nerede pahalı olduğuna dair kararı ancak yedi, sekiz market gezerek veriyor. Devlet, kamu eli ile yürütülen bu marketlerde ise daha uygun fiyata alma beklentisi var. Diğer marketlerin ise kendi adı üzerinde aldığı ve markaları ile satmaya çalıştığı ucuzluk sadece tüketici üzerinde bir ucuzluk algısı oluşturmaya yöneliktir. Bu konuda tüketiciler ucuz ürün alırken gramajın dikkat etmeleri gerekmektedir. Çünkü gramajını indirip farklı bir fiyata satabilir. Bu da üzerinde ucuzluk algısı oluşturup tüketicinin gözünden gramajı kaçırabilir. Tüketicilere marketin kendi ürettiği ürün yerine daha uygun bir ürün bulup onları almalarını öneriyoruz. Devletten istediğimiz şey ise arz talep dengesini düzenleyip, fahiş fiyat uygulayan marketlere denetimlerini arttırmalarıdır. Tüketicilerin aldığı bir ürün zeytin diğer marketlere oranla kooperatiflerde daha yüksek fiyat olduğunu söyleyebiliyoruz. Çay tüketicinin her gün tükettiği bir ürün, çay fiyatının kooperatiflerde daha yüksek fiyatta olduğunu gördüm ve şaşırdım. Daha ucuz olmasını beklerdim ama diğer marketlerden daha pahalı olduğunu ben ödeyerek gördüm" şeklinde konuştu.



