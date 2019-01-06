Ukrayna canisi adliyeye sevk edildi
Ukrayna’da 2 Türk kızının öldürülmesi olayının faili Hüsnü Can Ç., adliyeye sevk edildi.
Ukrayna’nın Harkov kentinde üniversite öğrencileri Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi’nin öldürülmesi olayının faili olduğu belirtilen Hüsnü Can Ç. (20), Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Kartal Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Ukrayna’nın Harkov kentinde üniversite öğrencileri Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi’nin öldürülmesi olayının faili olduğu belirtilen Hüsnü Can Ç. (20), Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Kartal Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Zanlının Asayiş Şube’de susma hakkını kullanarak ifade vermediği öğrenildi. Buket Yıldız ile 4 yıldır sevgili olan zanlının bir süre önce ayrıldıkları ancak genç kızın peşini bırakmadığı belirtildi.