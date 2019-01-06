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  3. 06 Ocak 2019 13:10

Ukrayna canisi adliyeye sevk edildi

Ukrayna’da 2 Türk kızının öldürülmesi olayının faili Hüsnü Can Ç., adliyeye sevk edildi.

Ukrayna canisi adliyeye sevk edildi

Ukrayna’nın Harkov kentinde üniversite öğrencileri Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi’nin öldürülmesi olayının faili olduğu belirtilen Hüsnü Can Ç. (20), Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Kartal Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

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Ukrayna canisi adliyeye sevk edildi

Ukrayna’nın Harkov kentinde üniversite öğrencileri Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi’nin öldürülmesi olayının faili olduğu belirtilen Hüsnü Can Ç. (20), Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Kartal Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

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Ukrayna canisi adliyeye sevk edildi

Zanlının Asayiş Şube’de susma hakkını kullanarak ifade vermediği öğrenildi. Buket Yıldız ile 4 yıldır sevgili olan zanlının bir süre önce ayrıldıkları ancak genç kızın peşini bırakmadığı belirtildi.

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Ukrayna canisi adliyeye sevk edildi

En son genç kız ile barışmak için 16 Aralık’ta Ukrayna’ya giden Hüsnü Can Ç.’nin 2 Ocak’ta ise Türkiye’ye dönüş yaptığı tespit edildi.

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