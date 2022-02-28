Ukrayna ve Rusya'nın barış görüşmelerinde sürpriz isim
Rusya ve Ukrayna arasında başlayan barış görüşmelerine İngiliz spor kulübü Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramoviç'in de katıldığı öne sürüldü.
Rus milyarder Roman Abramovich, Rusya’nın Ukrayna saldırılarının ardından büyük bir baskıyla karşı karşıya kaldı. İngiltere parlamentosunda 'Rus devletiyle bağlantılı' büyük bir oligark olarak yaptırımlarla karşı karşıya kalması yönünde çağrılar yapıldı.
Artan baskıların ardından İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin sahibi olan Abramovich, kulübün yönetimini, vakfın mütevelli heyetine devrettiğini duyurdu.
Dailymail'in haberine göre; Chelsea’nin sözcüsü 13,6 milyar dolarlık servetin sahibi Abramovich'in Belarus’taki müzakerelere aracılık etmek için 'yardım edeceğini” açıkladı.
UKRAYNA TEMASA GEÇTİ
Sözcü, "Ukrayna tarafının Roman Abramovich ile temasa geçtiğini ve o zamandan beri yardım etmeye çalıştığını doğrulayabilirim. Neyin tehlikede olduğunu göz önünde bulundurarak onun katılımı hakkında neden daha fazla yorum yapmadığımız konusunda anlayışınızı rica ediyoruz” dedi.