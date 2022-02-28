Ukrayna ve Rusya'nın barış görüşmelerinde sürpriz isim

UKRAYNA TEMASA GEÇTİ

Sözcü, "Ukrayna tarafının Roman Abramovich ile temasa geçtiğini ve o zamandan beri yardım etmeye çalıştığını doğrulayabilirim. Neyin tehlikede olduğunu göz önünde bulundurarak onun katılımı hakkında neden daha fazla yorum yapmadığımız konusunda anlayışınızı rica ediyoruz” dedi.