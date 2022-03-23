Ukraynalılar 400 yıllık sığınakta saklanıyor

ÇOK GÜÇLÜ DUVARLARA SAHİP

İnsanların hava saldırısı tehlikesine karşı burayı güvenilir bulduğunu belirten Druzdiev, "Burası Lviv’deki tek sığınak değil tabii ki. Ancak çok güçlü duvarlara sahip ve çok sayıda insan da bunu biliyor. Bu yüzden de yakın olanlar bu sığınakta kendilerini korumayı tercih ediyor" dedi.