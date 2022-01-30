Uludağ'da kayak pistleri doldu
Uludağ kayak merkezi, sömestr ve hafta sonu yoğunluğunu yaşıyor. Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da güneşli havayı fırsat bilen kayak severler, pistleri doldurdu.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 11 derece, kar kalınlığının ise 105 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ’a hafta sonu tatilciler yoğun ilgi gösterdi.
Kayakseverler, pistlerde yoğunluk oluşturdu. Soğuğa rağmen güneşli havanın hakim olduğu Uludağ’a, pazar günü günübirlik tatilcilerin de gelmesiyle yoğunluk arttı, telesiyej ve teleskiler de uzun kuyruklar oluştu.
Uludağ’a çıkış yolunda kontrol noktaları kuran jandarma ekipleri, kış lastiği takılı olmayan ve zinciri bulunmayan araçların oteller bölgesine geçişine izin vermedi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri de kayak pistlerinde kar motorlarıyla devriye atarak, tatilcileri pistlerden çıkmamaları konusunda uyardı.
Sömestir tatili için Eskişehir’den Uludağ’a geldiğini söyleyen lise öğrencisi Onur Yücel, “Hem sömestir hem kayak tatili için geldim. Çok güzel ama biraz kalabalık. 4 senedir sürekli geliyoruz” dedi.