Üniversitede katliam yapan saldırganla ilgili korkunç ayrıntılar

ÖĞRENCİLER PENCERELERDEN AŞAĞI ATLADI



Çevredekiler tarafından çekilen başka bir diğer görüntüde ise, saldırı sırasında bazı öğrencilerin canlarını kurtarmak için pencerelerden binanın dışına atladığı anlar anbean kayıt altına alındı. Saldırganın, üniversite saldırısı öncesi babasını da öldürdüğü ortaya çıkmıştı.