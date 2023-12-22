Üniversitede katliam yapan saldırganla ilgili korkunç ayrıntılar
Çekya'nın başkenti Prag'da üniversitede düzenlediği silahlı saldırıda 14 kişiyi öldüren saldırganın, geçen hafta da ormanda 2 kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı.
Çekya'nın başkenti Prag'taki üniversiteye düzenlenen, 15 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Üniversiteyi kana bulayan 24 yaşındaki David Kozak'ın geçen hafta da Klanovicky ormanında 2 kişiyi öldürdüğünden şüpheleniliyor.
Çekya'nın başkenti Prag'daki Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Balkona çıkan 24 yaşındaki Çekya vatandaşı David Kozak, çevreye ateş açtı. Saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.
SALDIRI ANININ YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Üniversitenin öğrencisi olan 24 yaşındaki David Kozak'ın üniversite binasından çevredekilere ateş ettiği ve güvenlik güçlerinin saldırgana karşılık verdiği görüldü.
ÖĞRENCİLER PENCERELERDEN AŞAĞI ATLADI
Çevredekiler tarafından çekilen başka bir diğer görüntüde ise, saldırı sırasında bazı öğrencilerin canlarını kurtarmak için pencerelerden binanın dışına atladığı anlar anbean kayıt altına alındı. Saldırganın, üniversite saldırısı öncesi babasını da öldürdüğü ortaya çıkmıştı.