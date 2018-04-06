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  3. 06 Nisan 2018 12:41

Üniversitedeki saldırının kurbanlarına veda... Törende olay çıktı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen 4 kişi için, üniversite rektörlük binası önünde resmi tören düzenlendi. Acı aileler, saldırıda ihmal olduğu iddiasıyla rektörün üzerine yürüdü.

Üniversitedeki saldırının kurbanlarına veda... Törende olay çıktı

Akademi dünyası dün Osmangazi Üniversitesi’ndeki katliamla sarsıldı.

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Üniversitedeki saldırının kurbanlarına veda... Törende olay çıktı

Darbe girişiminin ardından, araştırma görevlisi olduğu Eğitim Fakültesi’nde çok sayıda kişiyi ‘FETÖ’cü diye ihbar eden, ihraç edilmelerine yol açan Volkan Bayar dün de silahla dehşet saçıp dört can aldı.

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Üniversitedeki saldırının kurbanlarına veda... Törende olay çıktı

Fakülte çalışanları isyanda: Çok şikâyet ettik, hep korundu... Bayar’ın ilk ifadesinde, “Hayatımı mahvettiler, pişman değilim, ben yaptım” dediği öğrenildi. Bayar'ın olayda kullandığı tabancanın ‘bulundurma ruhsatı’ olduğu, taşıma ruhsatı olmamasına rağmen sürekli üzerinde taşıdığı da belirlendi.

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Üniversitedeki saldırının kurbanlarına veda... Törende olay çıktı

Öte yandan silahlı saldırının ardından hayatını kaybedenlerin yakınları cenazeleri aldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı üniversitenin rektörlük binası önünde resmi tören düzenleniyor.

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