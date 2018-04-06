Üniversitedeki saldırının kurbanlarına veda... Törende olay çıktı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen 4 kişi için, üniversite rektörlük binası önünde resmi tören düzenlendi. Acı aileler, saldırıda ihmal olduğu iddiasıyla rektörün üzerine yürüdü.
Darbe girişiminin ardından, araştırma görevlisi olduğu Eğitim Fakültesi’nde çok sayıda kişiyi ‘FETÖ’cü diye ihbar eden, ihraç edilmelerine yol açan Volkan Bayar dün de silahla dehşet saçıp dört can aldı.
Fakülte çalışanları isyanda: Çok şikâyet ettik, hep korundu... Bayar’ın ilk ifadesinde, “Hayatımı mahvettiler, pişman değilim, ben yaptım” dediği öğrenildi. Bayar'ın olayda kullandığı tabancanın ‘bulundurma ruhsatı’ olduğu, taşıma ruhsatı olmamasına rağmen sürekli üzerinde taşıdığı da belirlendi.