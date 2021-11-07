Üniversitenin açık hava müzesindeki uzun eşek heykeli kriz çıkardı

Karabük Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Refik Polat son günlerde tartışılan oyun heykelleri ile ilgili "O zamanki harcanan para ile şu anki durumu kıyaslamak doğru değil. Fakat üniversitemizi, eğitim ve öğretimi sıkıntıya sokacak bir meblağ değildi. Harcanması gereken meblağdı. Bazı şeylerin fiyatı sorgulanmaz" dedi.