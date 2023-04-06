Ünlü anketçi Muharrem İnce'nin adaylığını değerlendirdi: Seçim ikinci tura kalırsa...
Araştırmacı Bekir Ağırdır, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylığı ile ilgili değerlendirmede bulundu.
Araştırmacı - yazar Bekir Ağırdır, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin olarak T24 programcısı Murat Sabuncu'ya değerlendirmelerde bulundu.
"(Memleket Partisi Genel Başkanı) Muharrem İnce'ye oy vereceklerin yarısı ilk kez oy verecek olan gençler" ifadesini kullanan Ağırdır, taleplerin görmezden gelinmemesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti:
"Gençler diğerlerinde umut görmedikleri için 'Muharrem İnce' diyor. Gençlerin tepkisini görünür kıldı diye İnce'yi eleştirmek işin en kolayı."
'İKTİDARIN KAZANMA İHTİMALİNİ GÜÇLENDİRİYOR'
İnce'nin oyunun neden arttığını Millet İttifakı'nın analiz etmesi gerektiğini belirten Ağırdır, "Millet İttfakı’nın Muharrem İnce ile sağlıklı bir diyalog kurması gerekiyor çünkü bu durum seçimi ikinci tura kalması riskini içeriyor ve iktidarın kazanma ihtimalini güçlendiriyor" diye konuştu.